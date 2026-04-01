С 1 апреля часть платежей в Узбекистане стала только безналичной

С 1 апреля в Узбекистане в рамках реализации указа президента вводится обязательный безналичный расчет для ряда товаров и услуг. Об этом сообщила Gazeta.uz.

Речь, в частности, об оплате государственных услуг, коммунальных платежей, покупке алкоголя и табака, операциях с недвижимостью и автомобилями, товарах и услугах стоимостью свыше 25 миллионов сумов.

Основной целью указа является так называемая ненаблюдаемая экономика в республике. Поставлена задача сократить ее в 1,3 раза. Еще одним ключевым целевым показателем является повышение доли безналичных платежей в сфере торговли и услуг — как минимум до 75 процентов.

Под новые требования подпадают около 28 тысяч товарных позиций.