Экономика

Никаких наличных. В Узбекистане вводят жесткие ограничения на покупки

В Узбекистане вводят беспрецедентный запрет на оплату наличными ряда товаров и услуг. Согласно президентскому указу, приобрести за наличные средства больше нельзя новые автомобили, квартиры, алкоголь, табачные изделия и даже питьевую воду. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на разъяснения Минюста республики.

С 2026 года также запрещается расплачиваться наличными за электроэнергию, топливо, услуги государственных органов и товары стоимостью свыше 25 миллионов сумов (около 183 тысяч сомов). Оплата должна производиться только в безналичной форме.

Власти поясняют, что меры направлены на сокращение теневой экономики и поэтапный переход к минимизации наличного оборота к 2030-му. Указ предусматривает рост доли безналичных платежей до 75 процентов.

По данным местных изданий, переходный период начнется в следующем году, а запреты будут вводиться постепенно, чтобы бизнес и население успели адаптироваться.
