Член ЦИК Гульнара Джурабаева призвала не легитимизировать грязные выборы

Член ЦИК Гульнара Джурабаева сегодня на заседании призвала коллег не легитимизировать грязные выборы. Так она охарактеризовала кампанию в Бишкеке.

По ее словам, если сейчас Центризбирком не поддержит Бишкекскую ТИК, признавшую итоги выборов в БГК недействительными, то участятся требования распустить нынешний состав ЦИК.

«И они будут правильными. Мы не смогли обеспечить честные выборы, создать необходимые механизмы для этого. Президент неоднократно обращался к ЦИК — провести кампанию честно. Если мы сейчас легитимизируем эти выборы, то переложим ответственность и на главу государства тоже», — подчеркнула Гульнара Джурабаева.

Мы все знаем, что голосование за кандидатов в депутаты Бишкекского горкенеша проходило с масштабными нарушениями. Партии занимались подкупом, использовали админресурс. Гульнара Джурабаева

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.