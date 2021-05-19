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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Член ЦИК Гульнара Джурабаева призвала не легитимизировать грязные выборы

Член ЦИК Гульнара Джурабаева сегодня на заседании призвала коллег не легитимизировать грязные выборы. Так она охарактеризовала кампанию в Бишкеке.

По ее словам, если сейчас Центризбирком не поддержит Бишкекскую ТИК, признавшую итоги выборов в БГК недействительными, то участятся требования распустить нынешний состав ЦИК.

«И они будут правильными. Мы не смогли обеспечить честные выборы, создать необходимые механизмы для этого. Президент неоднократно обращался к ЦИК — провести кампанию честно. Если мы сейчас легитимизируем эти выборы, то переложим ответственность и на главу государства тоже», — подчеркнула Гульнара Джурабаева.

Мы все знаем, что голосование за кандидатов в депутаты Бишкекского горкенеша проходило с масштабными нарушениями. Партии занимались подкупом, использовали админресурс.

Гульнара Джурабаева

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194544/
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