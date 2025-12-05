Массовые нарушения: на нескольких участках отменили итоги голосования

Служба информационной политики администрации президента напомнила, что власти неоднократно призывали к проведению честных выборов. Кандидатам запрещалось покупать голоса, а гражданам — продавать свои. Также подчеркивалось: если выявят нарушения, итоги голосования на соответствующих участках аннулируют.

Несмотря на это, во время выборов зарегистрировано множество нарушений, сопровождавшихся видеодоказательствами, распространившимися в соцсетях.

Как сообщил глава службы Дайырбек Орунбеков, в округе № 13 выявили массовые случаи подкупа и давления на избирателей. В результате Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов полностью отменила итоги голосования.

Нарушения зафиксировали и в других округах. В округе № 8 после появления видео, на котором неизвестные раздают деньги на участке № 5249, местная избирательная комиссия аннулировала результаты на двух участках — № 5249 и 5514.

Аналогичные решения и по округу № 26 — там отменили итоги голосования на участках № 7030, 7029 и 7028.

Самые крупные отмены произошли в округе № 9. Из-за массовых нарушений, подкупа и давления на избирателей недействительными признали результаты сразу на семи участках: № 5039, 5050, 5054, 5577, 5040, 5041 и 5548.

В МВД сообщили, что по всем фактам ведутся проверки, каждому эпизоду дадут юридическую оценку. Помимо видеозаписей, размещенных в сети, в милицию поступают новые заявления.

Отмена результатов на ряде участков может повлиять на общий итог выборов. При этом в администрации президента отметили: власти не намерены закрывать глаза на нарушения, независимо от того, какие кандидаты их допустили.

«Если закон нарушен, никто не будет защищен. Честность на выборах остается принципиальным вопросом», — подчеркнул Дайырбек Орунбеков.