ЦИК КР прокомментировала заявление представителя кандидата Эльдара Абакирова

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана выступила с разъяснением в связи с заявлением представителя кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу №26 Эльдара Абакирова — Атыр Абдрахматовой.

Поводом стало ее высказывание в СМИ о якобы «попытке узаконить незаконное решение ЦИК в суде». В комиссии пояснили, что в рамках рассмотрения иска кандидата Эльдара Абакирова в Административном суде Бишкека на постановление ЦИК от 8 декабря 2025 года об итогах выборов по округу №26 суду была представлена копия соответствующего решения.

Во время судебного заседания представители кандидата заявили о недействительности представленных документов.

В связи с этим для устранения сомнений и обеспечения полноты доказательной базы представитель ЦИК ходатайствовал о перерыве на 15 минут для предоставления подлинника постановления. Суд удовлетворил данное ходатайство, после чего оригинал постановления ЦИК от 8 декабря 2025 года №189 был представлен суду.

В ЦИК подчеркнули, что постановление принято с соблюдением всех процедур, предусмотренных законодательством, вступило в законную силу и не может быть подменено или заменено другим документом, как это утверждает представитель кандидата.

В комиссии напомнили, что заседание ЦИК 8 декабря 2025 года прошло с участием кандидатов по округу №26 — Эльдара Абакирова, Гулнизы Бейшенбаевой и Акжола Исаева. Кандидату Эльдару Абакирову было предоставлено слово для выражения своей позиции.

По итогам заседания постановление было принято единогласно: девять членов ЦИК участвовали в заседании очно, двое — в онлайн-формате.

Отмечается, что заседание ЦИК КР, состоявшееся 8 декабря в 17.00, транслировалось в прямом эфире и в настоящее время доступно в полном, немонтированном виде на официальном YouTube-канале Центризбиркома.