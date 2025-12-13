18:15
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Власть

ЦИК КР прокомментировала заявление представителя кандидата Эльдара Абакирова

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана выступила с разъяснением в связи с заявлением представителя кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу №26 Эльдара Абакирова — Атыр Абдрахматовой.

Поводом стало ее высказывание в СМИ о якобы «попытке узаконить незаконное решение ЦИК в суде». В комиссии пояснили, что в рамках рассмотрения иска кандидата Эльдара Абакирова в Административном суде Бишкека на постановление ЦИК от 8 декабря 2025 года об итогах выборов по округу №26 суду была представлена копия соответствующего решения.

Во время судебного заседания представители кандидата заявили о недействительности представленных документов.

В связи с этим для устранения сомнений и обеспечения полноты доказательной базы представитель ЦИК ходатайствовал о перерыве на 15 минут для предоставления подлинника постановления. Суд удовлетворил данное ходатайство, после чего оригинал постановления ЦИК от 8 декабря 2025 года №189 был представлен суду.

В ЦИК подчеркнули, что постановление принято с соблюдением всех процедур, предусмотренных законодательством, вступило в законную силу и не может быть подменено или заменено другим документом, как это утверждает представитель кандидата.

В комиссии напомнили, что заседание ЦИК 8 декабря 2025 года прошло с участием кандидатов по округу №26 — Эльдара Абакирова, Гулнизы Бейшенбаевой и Акжола Исаева. Кандидату Эльдару Абакирову было предоставлено слово для выражения своей позиции.

По итогам заседания постановление было принято единогласно: девять членов ЦИК участвовали в заседании очно, двое — в онлайн-формате.

Отмечается, что заседание ЦИК КР, состоявшееся 8 декабря в 17.00, транслировалось в прямом эфире и в настоящее время доступно в полном, немонтированном виде на официальном YouTube-канале Центризбиркома.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354517/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги выборов в цифрах: явка — 36,9 процента, 274 нарушения и отмененный округ
ЦИК зарегистрировала депутатов Жогорку Кенеша
Административный суд отказал Жылдызкан Джолдошевой: она готовит жалобу в ВС КР
Миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ рассказали о повторных выборах в округе № 13
Скандал вокруг округа № 8: суд Бишкека принял иск Джолдошевой к ЦИК
Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Возбуждено 15 уголовных дел — МВД
В Бишкекском горкенеше могут появиться два новых депутата
Жылдызкан Джолдошева просит руководство КР не допускать беззакония по округу № 8
В округе № 13 будут избраны новые председатели 35 УИК
Миссия наблюдателей: выборное законодательство КР не соответствует стандартам
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Меняется система сдачи экзаменов на&nbsp;водительские права. Создана рабочая группа Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
17:58
У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили учет населения У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили у...
17:46
Садыр Жапаров играет в футбол и между матчами подписывает документы
17:45
Итоги выборов в цифрах: явка — 36,9 процента, 274 нарушения и отмененный округ
17:38
ЦИК КР прокомментировала заявление представителя кандидата Эльдара Абакирова
17:35
В Бишкеке пожарные отрабатывают тушение крупных пожаров в многоэтажках