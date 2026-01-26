ЦИК отказала в регистрации кандидатом в депутаты ЖК Залкарбека Мансуралыева

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики приняла решение об отказе в регистрации Залкарбека Мансуралыева, подавшего документы в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 13. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

По ее данным, Залкарбек Мансуралыев подал документы 21 января.

Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представленных претендентами и политическими партиями, установила, что он не соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты ЖК, и рекомендовала отказать в регистрации.

Однако, по данным Погранслужбы ГКНБ, Залкарбек Мансуралыев находился за пределами КР: в 2021 году — 354 дня, в 2022-м — 364 дня, в 2023-м — 123 дня.

Согласно требованию конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», кандидат должен постоянно проживать на территории республики не менее последних пяти лет до выдвижения в депутаты.

Это и послужило отказом в его регистрации кандидатом в депутаты парламента по многомандатному избирательному округу № 13.