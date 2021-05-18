Изменение законов. В рабочую группу не включили правозащитников

В рабочую группу по разработке нового уголовного законодательства не включены специалисты по предупреждению пыток, а также эксперты по международному законодательству. Об этом на круглом столе сообщил глава Наццентра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков.

По его словам, Генпрокуратура не отреагировала на просьбы включить специалистов в группы по поправкам в кодексы.

Доктор юридических наук Лейла Сыдыкова отметила, что необходимо понимать, какими ужасными могут быть последствия у Кыргызстана на международной арене. «В составе разработчиков нет представителей МИД, Финразведки, а они очень нужны. Кроме того, отсутствуют представители института омбудсмена», — сказала она.

Вице-спикер Аида Касымалиева добавила, что по новому уголовному законодательству обсуждение необходимо проводить вместе с разработчиками и совместно добиться готового продукта.