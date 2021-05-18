Изменение законов. За распитие спиртного в неположенном месте могут арестовать

В новом уголовном законодательстве за административное нарушение предлагается назначить арест на 10 суток. Об этом в ходе круглого стола сообщила доктор юридических наук Лейла Сыдыкова.

По ее словам, за преступления небольшой тяжести лишения свободы нет. Приемники-распределители закрыты, средств на их открытие нет. В ИВС за административные правонарушения человека содержать нельзя, поскольку там есть люди, задержанные за тяжкие преступления.

«По логике преступления опаснее, чем административные нарушения. Уголовный кодекс имеет цель исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения преступления. 10 суток ареста — это устрашение, которое не решит вопросы профилактики. Арест предлагается за употребление наркотиков, распитие спиртных напитков в общественных местах, за неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел. К примеру, если вы плохо посмотрели на милиционера, вас могут арестовать на 10 суток», — сказала Лейла Сыдыкова.