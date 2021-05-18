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Власть

Уголовное законодательство. Принцип верховенства права человека исключен из УПК

В предлагаемом проекте Уголовно-процессуального кодекса исключен принцип верховенства права. Об этом на круглом столе сообщила эксперт ОФ «Стратегические решения» Ирина Летова.

По ее словам, ранее принцип верховенства права был основным положением в УПК.

«По действующему УПК уголовное судопроизводство в Кыргызстане осуществлялось с соблюдением принципа верховенства права, в соответствии с которыми человек, его права и свободы признаются наивысшими ценностями. Чем этот пункт помешал разработчикам новых кодексов, непонятно. То есть теперь УПК построен на принципах следствия, суда, но не человека», — сказала Ирина Летова.

Эксперт также возмутилась тем, что в некоторых статьях проекта УПК есть пункт о примирении сторон.

«В частности, примирение может применяться по всем менее тяжким преступлениям. Например, оно возможно по статьям «Торговля людьми», «Нарушение законодательства о брачном возрасте при религиозных обрядах» УК КР. Гендерные эксперты долго бились за то, чтобы по этим статьям не было примирения сторон. Фактически таких дел теперь не будет», — сказала Ирина Летова.

Напомним, верховенство права (верховенство закона) — это правовая доктрина, согласно которой никто не может быть выше закона, все равны перед законом, никто не может быть наказан, иначе как в установленном законом порядке, и только за его нарушение. Верховенство закона подразумевает, что все подзаконные акты и акты правоприменения подчиняются и не противоречат закону. Верховенство права является одним из основных элементов правового государства, обозначающий подчиненность всех актов правоприменения и подзаконных актов закону. Верховенство закона обозначает иерархичность законодательства. Все подзаконные нормативно-правовые акты соответствуют нормам закона, которые имеют высшую юридическую силу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194316/
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