Депутат рекомендует совместить повторные выборы с парламентскими. ЦИК против

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев рекомендует совместить повторные выборы в Бишкеке, Оше и Токмаке с парламентскими, которые, предположительно, пройдут осенью. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, это поможет сократить расходы на проведение кампаний. Однако в ЦИК 24.kg пояснили, что совмещение невозможно. Согласно закону, повторные выборы должны быть проведены не позднее, чем в течение 30 календарных дней с момента подписания президентом указа об их назначении. Глава государства в свою очередь назначает дату в течение месяца со дня приятия Центризбирком решения о признании итогов голосования недействительными.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.