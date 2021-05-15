Садыр Жапаров: Развитие туризма зависит от политической стабильности

Основная цель государства — создание благоприятных условий для предприятий и организаций туристической отрасли. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на международной туристической выставке.

По его словам, для развития туризма в соответствии с требованиями сегодняшнего дня государство должно уделять особое внимание решению социально-культурных, экологических и экономических вопросов, это должно быть ключевым фактором государственной политики в сфере туризма.

«Например, прежде всего сохранение культурных ценностей, самобытности нации — это стержень сближения народов мира. Во-вторых, необходимо обеспечить устойчивую занятость местного населения, снизить уровень бедности и расширить экономические возможности», — сказал Садыр Жапаров.

Развитие туризма во многом зависит от политической стабильности и государственной поддержки в стране. Садыр Жапаров

«Пандемия 2020 года негативно повлияла на развитие туристической индустрии нашей страны. Резко упало количество иностранных туристов. Сегодня количество туристов, посещающих Кыргызстан, снова начинает увеличиваться благодаря усилиям государственных структур и туристического бизнеса.

Основными причинами приезда иностранных туристов являются экологическая привлекательность Кыргызстана, красивая природа горного ландшафта, разнообразие природно-климатических условий, исторические связи с Великим шелковым путем, кочевые традиции, культурное богатство и гостеприимство кыргызского народа», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Отметим, на Иссык-Куле сегодня проходит международная туристическая выставка-ярмарка Issyk-Kul ITF.