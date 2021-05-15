12:55
USD 84.62
EUR 102.61
RUB 1.14
Власть

Садыр Жапаров: Развитие туризма зависит от политической стабильности

Основная цель государства — создание благоприятных условий для предприятий и организаций туристической отрасли. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на международной туристической выставке.

По его словам, для развития туризма в соответствии с требованиями сегодняшнего дня государство должно уделять особое внимание решению социально-культурных, экологических и экономических вопросов, это должно быть ключевым фактором государственной политики в сфере туризма.

«Например, прежде всего сохранение культурных ценностей, самобытности нации — это стержень сближения народов мира. Во-вторых, необходимо обеспечить устойчивую занятость местного населения, снизить уровень бедности и расширить экономические возможности», — сказал Садыр Жапаров.

Развитие туризма во многом зависит от политической стабильности и государственной поддержки в стране.

Садыр Жапаров

«Пандемия 2020 года негативно повлияла на развитие туристической индустрии нашей страны. Резко упало количество иностранных туристов. Сегодня количество туристов, посещающих Кыргызстан, снова начинает увеличиваться благодаря усилиям государственных структур и туристического бизнеса.

Основными причинами приезда иностранных туристов являются экологическая привлекательность Кыргызстана, красивая природа горного ландшафта, разнообразие природно-климатических условий, исторические связи с Великим шелковым путем, кочевые традиции, культурное богатство и гостеприимство кыргызского народа», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Отметим, на Иссык-Куле сегодня проходит международная туристическая выставка-ярмарка Issyk-Kul ITF.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194078/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Эпидемия туберкулеза в СВО. Число заболевших достигло 33 человек
В Бишкеке открыли центр временного пребывания для людей с туберкулезом
Эпидемия туберкулеза в СВО. Родители заболевших солдат грозят судом Минобороны
Эпидемия туберкулеза в СВО. Солдаты могут получить военный билет через три года
Эпидемия туберкулеза в СВО. Еще четверо солдат госпитализированы в больницу
Эпидемия туберкулеза в СВО. Чиновники меняются, солдаты заражаются
Эпидемия туберкулеза среди военнослужащих. В больницах лечатся 24 человека
Эпидемия в СВО. Количество пациентов достигло 18, среди зараженных есть офицер
В ВОЗ озвучили еще одно последствие пандемии — рост заболеваемости туберкулезом
Эпидемия туберкулеза в СВО. В Генпрокуратуре рассказали подробности дела
Популярные новости
Акылбек Жапаров обвинил экс-президентов Кыргызстана в&nbsp;государственной измене Акылбек Жапаров обвинил экс-президентов Кыргызстана в государственной измене
Centerra Gold дала правительству Кыргызстана 45&nbsp;дней на&nbsp;переговоры Centerra Gold дала правительству Кыргызстана 45 дней на переговоры
Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы
Пятый телефонный разговор Садыра Жапарова за&nbsp;один день: с&nbsp;кем и&nbsp;о&nbsp;чем Пятый телефонный разговор Садыра Жапарова за один день: с кем и о чем
Бизнес
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
15 мая, суббота
12:54
Митинг против митингов. Акция на Старой площади завершилась Митинг против митингов. Акция на Старой площади заверши...
12:39
Депутат рекомендует совместить повторные выборы с парламентскими. ЦИК против
12:19
В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг
12:14
В Чолпон-Ате проходит международная туристическая выставка
12:04
Садыр Жапаров: Развитие туризма зависит от политической стабильности