Повторные выборы. В ЦИК объяснили, почему партии не получат залоговые деньги

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров объяснил 24.kg, почему партиям, участвующим в выборах в Бишкеке, Оше и Токмаке, где итоги признаны недействительными, не вернут залоговые деньги.

По его словам, результаты аннулированы вследствие массовых нарушений, допущенных кандидатами некоторых политорганизаций, поэтому ни они, ни остальные участники гонки на возвращение залога рассчитывать не могут. «По закону партии, набравшие 15 и больше процентов голосов, получают свой залог обратно. В Бишкеке и Оше это 50 тысяч сомов, в других городах — 20 тысяч сомов. Но, поскольку выборы признаны несостоявшимися, даже те партии, кто получил больше 15 процентов, в Оше это «Ата Журт Кыргызстан» и «Улуттар Биримдиги», а в Токмаке — «Эмгек», останутся без залога», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Читайте по теме Отмена итогов выборов в БГК. Партии обратятся в суд, если им не вернут залог

Он также пояснил, что принять участие в повторных выборах эти партии смогут, но с другими списками кандидатов. «Иначе ТИКи оставят за собой право не регистрировать их. С другой стороны, вину того или иного политика, подкупал ли он избирателей или оказывал давление, может установить только суд. Пока судебных актов ни по одному из кандидатов проштрафившихся партий нет», — напомнил Тынчтык Шайназаров.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.