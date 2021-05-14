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Власть

О чем говорили Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган. Версия турецкой стороны

Накануне состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В администрации президента Турции прокомментировали беседу. Заявление опубликовано на официальной странице пресс-службы Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

Сообщается, что главы государств обменялись поздравлениями с мусульманским праздником по случаю окончания священного месяца Рамазан.

Отмечается также, что Турция хочет видеть Кыргызстан среди союзников, чтобы преподать урок Израилю. 

«Президент Эрдоган заявил, что он хочет видеть Кыргызстан в своих международных инициативах, чтобы преподать необходимый урок Израилю, который атакует мечеть Аль-Акса, Газу и палестинцев», — говорится в опубликованном твите.

Twitter
Фото Twitter. T.C. Cumhurbaşkanlığı

Отметим, что в распространенном ранее сообщении пресс-службы президента Кыргызстана не сообщалось, что стороны обсуждали палестино-израильский конфликт.

«Садыр Жапаров выразил благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за оказание моральной и гуманитарной поддержки и готовность оказать содействие в восстановлении Баткенской области, пострадавшей в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Лидер Турции отметил, что с глубокой скорбью и болью воспринял известия о гибели граждан в ходе вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана, и выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Стороны наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя государствами», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Очередное обострение военного конфликта между Израилем и контролирующими сектор Газа палестинскими движениями «Хамас» и «Исламский джихад» началось в понедельник. Израиль сообщил о восьми погибших. По данным палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли 109 человек, в том числе 28 несовершеннолетних и 15 женщин.

Во многих израильских городах начались столкновения между арабским и еврейским населением.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194020/
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