Президент в течение месяца должен назначить повторные выборы в трех городах

Президент страны в течение месяца должен назначить повторные выборы депутатов местных кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке, пояснили 24.kg в ЦИК.

Отметим, в этих городах итоги голосования, прошедшего 11 апреля, признаны недействительными.

Уточняется, что повторная избирательная кампания состоится в течение 30 календарных дней с момента подписания указа.

Сроки подачи уведомлений для партий и агитационный период сокращаются на одну треть.

Для политорганизаций, намеревающихся участвовать в гонке, нет ограничений. Не смогут баллотироваться только кандидаты, которые были уличены в грубых нарушениях, таких как подкуп, применение административного ресурса и давление на избирателей и членов участковых комиссий.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.