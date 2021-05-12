Ситуация на границе. Пострадавшим доставили 1,4 тысячи тонн гумпомощи

Пострадавшим в Баткенской области во время приграничного конфликта доставили 1,4 тысячи тонн гумпомощи. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов.

По его словам, в результате конфликта на границе в Лейлекском и Баткенском районах полностью разрушено 136 частных домов, в которых проживали 688 граждан.

Примерный объем поступившей гуманитарной помощи пострадавшим составляет 1,6 тысячи тонн. Из них в Баткенскую область граждане доставили 1,2 тысячи тонн груза, МЧС — 380 тонн. Остальное хранится на объединенном складе региона.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.