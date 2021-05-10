Попытка №... Кабинет министров хочет открыть Исторический музей: должен работать

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела совещание по вопросам завершения капитального ремонта Кыргызского государственного исторического музея.

По ее словам, Исторический музей имеет особое историко-культурное значение для республики.

«Мы все понимаем, какое важное историко-культурное значение имеет наш Исторический музей. Он охватывает все важные вехи развития нашего народа, нашей страны. Поэтому особо важно обеспечить его дальнейшую работу на постоянной основе. Он должен работать и знакомить граждан, особенно подрастающее поколение, гостей столицы с историей Кыргызстана», — сказала чиновница.

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Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики совместно с Министерством иностранных дел необходимо проработать вопросы организации переговоров с представителями германской компании Vitrinen-und Glasbau REIER о завершении фирмой взятых на себя обязательств по капитальному ремонту музея.

Поручено подготовить и представить кабинету министров окончательную смету на завершение работ по реконструкции музея. Центральному государственному архиву поручено предоставить подлинные экспонаты.

Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства нужно в недельный срок завершить строительные работы и устранить имеющиеся недочеты в ремонте музея.

Ранее в Минкульте поясняли, что музей не могут открыть, потому что ключи от всех программных приложений, по которым работает новое оборудование, находятся у немецкой компании, установившей его. Она передаст их после выплаты Кыргызстаном суммы, которую мы ей еще должны, — 225 тысяч евро.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье «Коррупция» УК КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Он должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.

Экс-заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву признали виновной по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Бывшая чиновница должна выплатить государству штраф в размере 260 тысяч сомов. Бишкекский городской суд оставил это решение в силе.

В декабре 2020-го Верховный суд отменил приговор Первомайского районного и Бишкекского городского судов по уголовному делу о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.