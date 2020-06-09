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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Сапар Исаков приговорен к 18 годам заключения

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходил под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Суд признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье 319 «Коррупция» УК КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы.

Согласно приговору судьи Марата Сыдыкова, Сапар Исаков признан виновным по делу о реконструкции Исторического музея. Он также признан виновным в коррупции по эпизоду о реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Он получил наказание по 12 лет лишения свободы по каждому из этих двух эпизодов. Путем частичного сложения суд определил наказание сроком лишения свободы на 16 лет. В итоге, учитывая ранее вынесенный приговор по делу о реконструкции Бишкекской ТЭЦ, в общем Сапару Исакову назначено наказание сроком 18 лет лишения свободы с отбыванием его в колонии усиленного режима.

Также Сапар Исаков должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.

Экс-заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву признали виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Бывшая чиновница должна выплатить государству штраф в размере 260 тысяч сомов.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155369/
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