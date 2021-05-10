12:22
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

The Diplomat: В Кыргызстане усиливается давление на инакомыслящих

Издающийся в Токио ежемесячный журнал The Diplomat опубликовал на своем сайте статью о ситуации в Кыргызстане в связи с последними действиями властей. По мнению издания, в стране усиливается давление на инакомыслие.

В своей публикации автор Коллин Вуд отмечает, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров продолжает изменять уголовное законодательство, чтобы оно походило на инструмент давления на тех, кто не согласен с ним. В частности, он считает, что инструментом давления также станет новая Конституция, принятая на референдуме 11 апреля и подписанная главой государства 5 мая.

«Общество мобилизовалось для оказания медпомощи и обеспечения питанием во время самой страшной волны COVID-19 в этой стране прошлым летом, а группа молодых людей стояла на страже от мародерства во время беспорядков в октябре прошлого года. Теперь точно так же добровольцы и волонтеры помогают пострадавшим из приграничных сел. В то время, когда кыргызстанское общество само заботится о себе, власти страны заняты изменениями в Конституцию, чтобы в дальнейшем использовать это как инструмент для борьбы с несогласными», — говорится в статье The Diplomat.

Конфликт стал первым серьезным испытанием для недавно избранного Жапарова и, возможно, знаменует собой конец фазы медового месяца президента.

Коллин Вуд

Отмечается, что эксперты критиковали изменения в Конституцию из-за сокращения системы сдержек и противовесов президентской власти. В настоящее время идет работа по пересмотру Уголовного кодекса Кыргызстана, и ожидается, что назначенная рабочая группа выпустит проект в течение следующих двух недель.

Читайте по теме
Уголовная статья за политическую рознь как акция устрашения

«Один момент больше всего тревожит: введение наказания за «политическую вражду» в статье за создание экстремистской организации. Это является дополнением к и так расплывчатым формулировкам о разжигании межнациональной розни, к другим обвинениям, которые ранее использовались для подавления оппозиции и чтобы заткнуть людей, критикующих власть», — пишет издание.

Коллин Вуд подчеркивает, что «администрация Жапарова достаточно вольно толкует эти изменения». В апреле несколько активистов, критиковавших власть в социальных сетях, были арестованы за призывы к насильственному захвату власти. Была арестована ученая из-за публикации в Facebook, которая якобы разжигает межнациональную рознь.

Дальнейшее расширение этой статьи и введение туда понятия «политическая вражда» дают властям еще больше возможностей для ограничения свободы слова.

«Это особо тревожно на фоне конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана, который из закидывания камнями между приграничными жителями 28 апреля перерос в полномасштабную военную операцию. Несмотря на договоренность о прекращении огня 29 апреля, ситуация еще несколько дней оставалась напряженной: из самой южной части Кыргызстана доходила информация о продолжающихся выстрелах. По информации портала Factcheck.kg, «туман войны» был особенно густым: дезинформация и боты в социальных сетях укрепили националистические нарративы по обе стороны границы. И эта проблема усугубляется из-за отсутствия прозрачности властей обеих стран. Ухудшившийся доступ к мобильному интернету и более жесткий контроль над журналистами в Таджикистане означали, что большая часть информации о конфликте на границе будет поступать с кыргызской стороны», — указывает издание.

Автор также отмечает враждебность к журналистам, гражданам, которые задают вопросы, и активистам, которые критикуют власть. «Это вызывает тревогу. А тот факт, что Жапаров и другие высшие лица институционализируют подобную враждебность путем внесения изменений в Конституцию и Уголовный кодекс, вызывает еще большее недоумение», — пишет Коллин Вуд.

По версии японского журнала, эти действия властей вынуждают местных активистов, независимых политиков и представителей международного сообщества объединиться.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193457/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Президент России пока не планирует телефонного разговора с Садыром Жапаровым
Садыр Жапаров поздравил работников банковской сферы с праздником
100 дней Садыра Жапарова. Скандалы и трагедии, случившиеся после инаугурации
100 дней у власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова
Президент Садыр Жапаров намерен улучшить отношения с Турцией
Садыр Жапаров рассказал турецкому каналу об эффективности аконита при COVID-19
Назначен спецпредставитель президента по восстановлению сел Баткенской области
Не время хайповать. Галина Байтерек о поездке президента в Баткен
Садыр Жапаров обещает направить все свои усилия на поддержку Баткенской области
Без популизма. Почему охрана Садыра Жапарова не разрешает снимать его в Баткене
Популярные новости
Президент в&nbsp;Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами Президент в Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами
Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В&nbsp;ГКНБ назвали видео фейком Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В ГКНБ назвали видео фейком
Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана
100 дней у&nbsp;власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова 100 дней у власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова
Бизнес
Национальной платежной карте &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; исполняется 15&nbsp;лет Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 лет
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
&laquo;Бакай Банк&raquo; оказал помощь жителям Баткенской области «Бакай Банк» оказал помощь жителям Баткенской области
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
10 мая, понедельник
12:20
Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 лет Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 ле...
12:12
The Diplomat: В Кыргызстане усиливается давление на инакомыслящих
12:04
Президент России пока не планирует телефонного разговора с Садыром Жапаровым
12:01
Кабмин определился с размером компенсаций пострадавшим баткенцам
11:52
За границей продолжаются акции против агрессии Таджикистана в Баткене