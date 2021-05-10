The Diplomat: В Кыргызстане усиливается давление на инакомыслящих

Издающийся в Токио ежемесячный журнал The Diplomat опубликовал на своем сайте статью о ситуации в Кыргызстане в связи с последними действиями властей. По мнению издания, в стране усиливается давление на инакомыслие.

В своей публикации автор Коллин Вуд отмечает, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров продолжает изменять уголовное законодательство, чтобы оно походило на инструмент давления на тех, кто не согласен с ним. В частности, он считает, что инструментом давления также станет новая Конституция, принятая на референдуме 11 апреля и подписанная главой государства 5 мая.

«Общество мобилизовалось для оказания медпомощи и обеспечения питанием во время самой страшной волны COVID-19 в этой стране прошлым летом, а группа молодых людей стояла на страже от мародерства во время беспорядков в октябре прошлого года. Теперь точно так же добровольцы и волонтеры помогают пострадавшим из приграничных сел. В то время, когда кыргызстанское общество само заботится о себе, власти страны заняты изменениями в Конституцию, чтобы в дальнейшем использовать это как инструмент для борьбы с несогласными», — говорится в статье The Diplomat.

Конфликт стал первым серьезным испытанием для недавно избранного Жапарова и, возможно, знаменует собой конец фазы медового месяца президента. Коллин Вуд

Отмечается, что эксперты критиковали изменения в Конституцию из-за сокращения системы сдержек и противовесов президентской власти. В настоящее время идет работа по пересмотру Уголовного кодекса Кыргызстана, и ожидается, что назначенная рабочая группа выпустит проект в течение следующих двух недель.

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«Один момент больше всего тревожит: введение наказания за «политическую вражду» в статье за создание экстремистской организации. Это является дополнением к и так расплывчатым формулировкам о разжигании межнациональной розни, к другим обвинениям, которые ранее использовались для подавления оппозиции и чтобы заткнуть людей, критикующих власть», — пишет издание.

Коллин Вуд подчеркивает, что «администрация Жапарова достаточно вольно толкует эти изменения». В апреле несколько активистов, критиковавших власть в социальных сетях, были арестованы за призывы к насильственному захвату власти. Была арестована ученая из-за публикации в Facebook, которая якобы разжигает межнациональную рознь.

Дальнейшее расширение этой статьи и введение туда понятия «политическая вражда» дают властям еще больше возможностей для ограничения свободы слова.

«Это особо тревожно на фоне конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана, который из закидывания камнями между приграничными жителями 28 апреля перерос в полномасштабную военную операцию. Несмотря на договоренность о прекращении огня 29 апреля, ситуация еще несколько дней оставалась напряженной: из самой южной части Кыргызстана доходила информация о продолжающихся выстрелах. По информации портала Factcheck.kg, «туман войны» был особенно густым: дезинформация и боты в социальных сетях укрепили националистические нарративы по обе стороны границы. И эта проблема усугубляется из-за отсутствия прозрачности властей обеих стран. Ухудшившийся доступ к мобильному интернету и более жесткий контроль над журналистами в Таджикистане означали, что большая часть информации о конфликте на границе будет поступать с кыргызской стороны», — указывает издание.

Автор также отмечает враждебность к журналистам, гражданам, которые задают вопросы, и активистам, которые критикуют власть. «Это вызывает тревогу. А тот факт, что Жапаров и другие высшие лица институционализируют подобную враждебность путем внесения изменений в Конституцию и Уголовный кодекс, вызывает еще большее недоумение», — пишет Коллин Вуд.

По версии японского журнала, эти действия властей вынуждают местных активистов, независимых политиков и представителей международного сообщества объединиться.