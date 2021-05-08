Президенты РФ и РУз обсудили конфликт на кыргызско-таджикской границе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Разговор посвятили совместной борьбе с коронавирусной инфекцией и текущей геополитической ситуации в Центральной Азии. Об этом сообщают российские СМИ.

Прорабатываются технические детали создания в Узбекистане собственного производства российской вакцины «Спутник-V».

Лидеры стран обсудили приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Стороны подчеркнули неприемлемость решения территориальных споров силовым путем.

Они заявили о готовности способствовать скорейшему мирному урегулированию застарелых разногласий между Бишкеком и Душанбе.

В конфликте на границе пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны конфликта.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.