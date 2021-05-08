12:57
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Президенты РФ и РУз обсудили конфликт на кыргызско-таджикской границе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Разговор посвятили совместной борьбе с коронавирусной инфекцией и текущей геополитической ситуации в Центральной Азии. Об этом сообщают российские СМИ.

Прорабатываются технические детали создания в Узбекистане собственного производства российской вакцины «Спутник-V». 

Лидеры стран обсудили приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Стороны подчеркнули неприемлемость решения территориальных споров силовым путем.

Они заявили о готовности способствовать скорейшему мирному урегулированию застарелых разногласий между Бишкеком и Душанбе.

В конфликте на границе  пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны конфликта.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/193367/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Таджикистан пытался выставить пограничный наряд в Баткене
Мэрия Бишкека выделила помощь баткенцам, лечащимся в больницах столицы
Сотрудники ГРС выехали в БНИЦТиО, чтобы восстановить документы раненым
Кабинет министров дал разъяснение по совместному протоколу о делимитации границ
Жесткий сценарий, или Почему Кыргызстан и Таджикистан не делимитируют границу
Ситуация на границе. Таджикистан официально подтвердил гибель 19 человек
Ситуация на границе. За медицинской помощью обратился еще один пострадавший
Международные правозащитники о ситуации на границе: Атаки на людей неоправданны
Stop Rahmon. В Алматы кыргызстанцы вышли на пикет протеста
Ситуация на границе. Две машины, угнанные в Таджикистан, возвращены
Популярные новости
10&nbsp;мая&nbsp;&mdash; в&nbsp;Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство 10 мая — в Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство
Президент в&nbsp;Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами Президент в Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами
Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В&nbsp;ГКНБ назвали видео фейком Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В ГКНБ назвали видео фейком
Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
8 мая, суббота
12:53
В Баткенской области началось строительство домов для семей погибших в конфликте В Баткенской области началось строительство домов для с...
12:39
Марат Иманкулов возглавил Совет безопасности Кыргызстана
12:34
Президенты РФ и РУз обсудили конфликт на кыргызско-таджикской границе
12:30
Исмаил Исаков призывает президента отменить итоги местных выборов в Бишкеке
12:19
Мэрия Бишкека повторно объявила конкурс на строительство школы в «Рухий-Мурасе»