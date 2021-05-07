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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Делимитация границ. Камчыбек Ташиев объяснил договоренности с Таджикистаном

Глава правительственной комиссии по вопросам границ председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал подписанное по итогам переговоров в Баткене 1-2 мая совместное с Таджикистаном заявление. Комментарий опубликовал в соцсетях его помощник Откурбек Рахманов.

Камчыбек Ташиев подтвердил подписание совместного заявления. Он оценил раунд переговорного процесса, как долгий и тяжелый.

По словам главы ГКНБ, карты 1924, 1927 и 1989 годов будут использованы только при описании указанных в заявлении участков.

«Анклав Ворух никакого отношения к этому не имеет. Никакого коридора не предоставляется. Для курсирования граждан Таджикистана будет использоваться дорога к востоку от села Капчыгай Баткенского района. Дорога будет под контролем администрации Баткенского района — в документе это четко прописано. Статус дороги будет определяться отдельным межгосударственным соглашением», — сказал он.

Глава правительственной комиссии проинформировал, что дорогу отдадут в пользование только после полного завершения процесса делимитации и демаркации отдельных участков кыргызско-таджикской границы, расположенных вокруг анклава. По Воруху будут отдельные переговоры. По другим участкам границы подготовят отдельное соглашение.

Камчыбек Ташиев призвал кыргызстанцев быть терпимее.

«Давайте будем терпимее. Пока не будем публиковать неточную информацию. Нам от другого государства не нужно ни метра земли, но и свою не отдадим. Мы вместе с руководством Кыргызстана будем стоять на этой позиции до конца», — сказал он.

Вчера, 6 мая, кабинет министров распространил текст заявления глав правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы — председателей ГКНБ обеих стран Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

Кабмин подтвердил вариант таджикской стороны, также ранее опубликовавший текст заявления.

Стороны согласились для описания проектной линии границы между КР и РТ на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141 использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193173/
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