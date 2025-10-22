10:06
Общество

Жители начали заселяться в новый поселок Жаны Достук в Баткенской области

В Баткенском районе началось переселение жителей в новый населенный пункт Жаны Достук, построенный в Чет-Булакском участке Суубашинского айыльного аймака. Об этом сообщили в пресс-службе Баткенской районной государственной администрации.

По данным ведомства, дома в новом селе полностью обеспечены необходимыми условиями для проживания. Граждане постепенно переезжают в предоставленные им жилые здания.

Для упрощения процесса переселения привлечена спецтехника, оказывающая помощь при перевозке имущества. На месте работает глава Баткенского района, который встречается с жителями и помогает оперативно решать возникающие вопросы.

Переезд связан с решением кабмина о переносе жителей села Достук из-за завершения процесса демаркации кыргызско-таджикской границы и передачи территории села Таджикистану. Жителям предложили новые дома в Баткене и окрестностях Жаны Достука.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348028/
просмотров: 364
