Жители начали заселяться в новый поселок Жаны Достук в Баткенской области

В Баткенском районе началось переселение жителей в новый населенный пункт Жаны Достук, построенный в Чет-Булакском участке Суубашинского айыльного аймака. Об этом сообщили в пресс-службе Баткенской районной государственной администрации.
Для упрощения процесса переселения привлечена спецтехника, оказывающая помощь при перевозке имущества. На месте работает глава Баткенского района, который встречается с жителями и помогает оперативно решать возникающие вопросы.
Переезд связан с решением кабмина о переносе жителей села Достук из-за завершения процесса демаркации кыргызско-таджикской границы и передачи территории села Таджикистану. Жителям предложили новые дома в Баткене и окрестностях Жаны Достука.