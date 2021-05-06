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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Вам не стыдно перед баткенцами? Кабмин не готов отчитаться перед депутатами

Кабинет министров просит парламент перенести обсуждение ситуации в Баткенской области на следующую неделю. Об этом на заседании сообщил полномочный представитель кабмина Алмазбек Абытов.

По его словам, потому что все чиновники находятся в Баткене.

Предложение чиновника возмутило нардепов.

«Вчера на официальную церемонию подписания Конституции пришли все члены правительства. А почему их сегодня нет? Вы не уважаете жителей Баткена? Вам не стыдно? Побойтесь бога. Надо быть ответственными», — сказала Айсулуу Мамашова.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Главы правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы — председатели ГКНБ своих стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали совместное заявление по демаркации границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193047/
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