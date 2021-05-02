Роза Отунбаева: Настало время великих испытаний, есть риск столкновений

Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева обратилась к кыргызстанцам и подчеркнула, что настало время великих испытаний.

По ее словам, целостность страны оказалась под угрозой, на кыргызскую землю вторглись вооруженные враги, села были сожжены и пролилась кровь.

«Могу заверить свой народ, что президент Садыр Жапаров, наши героические военные и дипломатические представители делают все возможное для урегулирования ситуации. Однако сегодня есть риск системных столкновений. Поэтому призываю всех к единству и терпимости.

Пусть каждый из нас сделает все возможное, чтобы помочь нашим страждущим соотечественникам. Как только прекратится огонь, мы должны полностью восстановить сгоревшие, разрушенные здания и дома за счет государства. Баткен обязательно будет процветать!» — говорится в обращении.

То, что происходит сейчас, носит международный характер, идет международный конфликт. Поэтому предстоит большая работа за кулисами. Роза Отунбаева

«Те, кто говорит, что нынешнюю ситуацию между нами и нашими соседями, живущими бок о бок на протяжении тысячелетий, может решить кто-то извне за один день, ошибаются. Решение этого вопроса можно найти только путем мирного диалога между кыргызским и таджикским народами, не поддаваясь эмоциям и учитывая нашу вечную дружбу. Поэтому призываю вас заранее воздержаться от односторонних оценок, требований и обвинений в адрес других», — заключила она.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.