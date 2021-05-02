17:52
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Роза Отунбаева: Настало время великих испытаний, есть риск столкновений

Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева обратилась к кыргызстанцам и подчеркнула, что настало время великих испытаний.

По ее словам, целостность страны оказалась под угрозой, на кыргызскую землю вторглись вооруженные враги, села были сожжены и пролилась кровь.

«Могу заверить свой народ, что президент Садыр Жапаров, наши героические военные и дипломатические представители делают все возможное для урегулирования ситуации. Однако сегодня есть риск системных столкновений. Поэтому призываю всех к единству и терпимости.
Пусть каждый из нас сделает все возможное, чтобы помочь нашим страждущим соотечественникам. Как только прекратится огонь, мы должны полностью восстановить сгоревшие, разрушенные здания и дома за счет государства. Баткен обязательно будет процветать!» — говорится в обращении.

То, что происходит сейчас, носит международный характер, идет международный конфликт. Поэтому предстоит большая работа за кулисами.

Роза Отунбаева

«Те, кто говорит, что нынешнюю ситуацию между нами и нашими соседями, живущими бок о бок на протяжении тысячелетий, может решить кто-то извне за один день, ошибаются. Решение этого вопроса можно найти только путем мирного диалога между кыргызским и таджикским народами, не поддаваясь эмоциям и учитывая нашу вечную дружбу. Поэтому призываю вас заранее воздержаться от односторонних оценок, требований и обвинений в адрес других», — заключила она.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192600/
просмотров: 2065
Версия для печати
Материалы по теме
По факту массового убийства кыргызстанцев на участке «Головной» возбуждено дело
В мэрии Бишкека отреагировали на информацию, озвученную Асхатом Осмоновым
Ситуация на границе. Правительство полностью восстановит школы, дороги и дома
Ситуация на границе. По последним данным МЧС, разрушено 78 жилых домов
Ситуация на границе. Как выглядит школа в селе Максат после обстрела
Расследования военной агрессии против мирных жителей Кыргызстана требуют от ООН
Появились снимки, подтверждающие участие в конфликте на границе Шоха Искандарова
Били и унижали. Мырзабек Жумабаев рассказал, как был в плену у таджиков
Гражданское общество требует от Таджикистана возмещения ущерба пострадавшим
Ситуация на границе. Жители Лейлекского района показывают, что стало с их селами
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Омурбек Суваналиев: Я&nbsp;никогда не&nbsp;сяду за&nbsp;стол переговоров с&nbsp;ОПГ, я&nbsp;их&nbsp;сажал Омурбек Суваналиев: Я никогда не сяду за стол переговоров с ОПГ, я их сажал
81&nbsp;депутат парламента проголосовал за&nbsp;снятие с&nbsp;должности Алымкадыра Бейшеналиева 81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева
Где находится Камчыбек Ташиев и&nbsp;при чем здесь день рождения его младшего сына Где находится Камчыбек Ташиев и при чем здесь день рождения его младшего сына
Бизнес
На&nbsp;79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
2 мая, воскресенье
17:31
В Португалии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире В Португалии открыли самый длинный подвесной пешеходный...
17:00
Напали внезапно, было страшно. Рассказы пострадавших от обстрела на границе
16:53
По факту массового убийства кыргызстанцев на участке «Головной» возбуждено дело
16:37
Роза Отунбаева: Настало время великих испытаний, есть риск столкновений
16:17
В мэрии Бишкека отреагировали на информацию, озвученную Асхатом Осмоновым