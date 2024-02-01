Открытое обращение к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву от Асель Оторбаевой

Генеральный директор информационного агентства «24.kg» Асель Оторбаева направила открытое обращение к заместителю председателя кабинета министров Кыргызстана — главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву в связи с ситуацией, складывающейся вокруг редакции.

Приводим текст полностью:

«Уважаемый Камчыбек Кадыршаевич! Поводом для обращения к вам послужила ситуация, сложившаяся вокруг информационного агентства «24.kg».

15 января 2024 года в нашем офисе старшим следователем ГКНБ произведен обыск, который был начат в 10.40. По итогам следственных действий опечатан офис ОсОО «Информационное агентство «24.kg», находящийся по адресу: город Бишкек, улица Манасчи Сагынбая, 77.

Ранее я обратилась с ходатайством о даче разрешения на допуск к опечатанному офису и получении печатей информационного агентства. Однако постановлением старшего следователя ГКНБ от 22 января 2024 года в удовлетворении ходатайства мне отказано.

В качестве основания для отказа указано, что по результатам проведенного обыска были изъяты предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. В данном случае это обстоятельство подтверждает то, что нет процессуальной необходимости в опечатывании офиса.

Опечатывание офиса существенно препятствует профессиональной деятельности журналистов, которые вне своего рабочего места не могут выполнять свои обязанности в полной мере. При этом у них есть семьи, которые надо кормить и содержать, у многих сотрудников есть обязательства по кредитам. Ограничение работы агентства может сказаться на своевременном исполнении обязательств, оговоренных контрактами, о начислении и выплате сотрудникам 24.kg заработной платы.

У многих сотрудников нет нужных для полноценной работы условий дома. Они в настоящее время работают дистанционно, как во времена пандемии коронавируса. Несмотря на это, все эти дни журналисты в строгом соответствии с требованиями законодательства распространяют общественно значимую информацию, в том числе от органов государственной власти.

Ограничение доступа к помещению редакции также создает риски невыполнения мною обязательств по налоговым, страховым выплатам работников. Этот офис информационное агентство арендует, и по нему начисляется арендная плата.

В ходе обыска в офисе изъяли все необходимые для следственных действий оборудование, оргтехнику, сотовые телефоны практически всех сотрудников, бухгалтерские и другие документы. Соответственно, нет процессуальной необходимости далее не разрешать нам заниматься профессиональной деятельностью путем опечатывания арендуемого помещения и изъятия печатей ОсОО.

При этом мы и далее готовы в случае необходимости представить интересующие для следствия сведения и документы.

Что касается спорной публикации, то по ней не было зафиксировано никаких негативных последствий или общественного резонанса, не имеется материального ущерба.

Мы уверены, что следствие будет проведено объективно и всесторонне и итогом расследования будет прекращение уголовного дела, поскольку информационное агентство не имело и не имеет умысла пропагандировать незаконные призывы.

Мы также сообщили следователю о готовности провести независимую экспертизу в авторитетных зарубежных экспертных организациях публикации информационного агентства.

Информационное агентство «24.kg» работает в Кыргызстане с марта 2006 года. Официально

зарегистрировано в Министерстве юстиции как юридическое лицо — ОсОО «Информационное

агентство «24.kg» («24.кейджи»). На протяжении почти 18 лет своей работы ИА «24.kg» занимается оперативным освещением самых важных событий в стране и за рубежом. У агентства широкая читательская аудитория, есть постоянные читатели, которые на протяжении многих лет получают достоверную и необходимую им информацию о происходящем в Кыргызской Республике и за ее пределами.

Руководство 24.kg является на допросы следователей регулярно, по первому требованию. Все необходимые показания даются, мы не препятствуем следствию и не намерены этого делать.

Насколько мне известно, запрета на осуществление профессиональной деятельности ИА «24.kg» нет. Сегодня работа редакции находится под угрозой срыва.

Клиенты обеспокоены тем, что я не выполню свои обязательства согласно подписанным договорам. Ряд рекламодателей уже уведомил меня о том, что вынужден будет расторгнуть коммерческие контракты. Полагаю, что обыск и допросы в рамках уголовного дела, расследуемого ГКНБ, послужили толчком для такого решения наших клиентов. В неформальной беседе люди признаются, что боятся. Агентство просто не сможет полноценно работать, сотрудники останутся без работы, соответственно, без возможности содержать свои семьи.

Агентство «24.kg» всегда руководствовалось в работе журналистской этикой и следовало всем нормам национального законодательства, включая Закон «О СМИ». Все возникающие претензии к материалам всегда решало строго в правовом поле и на основании действующего национального

законодательства. Сотрудники 24.kg являются законопослушными гражданами Кыргызской

Республики.

Агентство «24.kg» является добросовестным налогоплательщиком, и претензий к нам по этому

поводу у соответствующих органов никогда не возникало. Основным источником получения

средств для деятельности ИА является размещение рекламы и рекламных текстов на сайте. Но на

данный момент мы не можем полноценно исполнять свои обязательства по уплате налогов и страховых взносов, по договорам с нашими партнерами, в том числе по рекламным.

На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости дачи разрешения органами следствия к допуску сотрудников информационного агентства «24.kg» в рабочий офис и возврату печатей и штампов для обеспечения деятельности по распространению оперативной, важной, достоверной информации профессиональными журналистами».