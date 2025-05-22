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Власть

Афганистан включат в систему безопасности «Центральная Азия — ООН» — Отунбаева

Афганистан могут включить в систему безопасности «Центральная Азия — ООН». Об этом на заседании Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией «Строительство общего пространства мира, дружбы и процветания» заявила специальный представитель генсека ООН по Афганистану и глава миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева.

«Проблема безопасности. Без решения ее никакие инвестиции, проекты не могут лечь на благодатную почву. Афганистан мог бы быть включен в систему коллективной безопасности стран региона», — сказала Роза Отунбаева.

По ее словам, ни о какой безопасности региона не может быть речи без сотрудничества силовиков из Афганистана с коллегами стран-соседей.

Роза Отунбаева напомнила, что хотя антитеррористическая группа и существует, но ее члены никогда не встречались, а эти встречи необходимы для их же антитеррористической работы.

По мнению экспертов, именно проблемы безопасности как в регионе, так и непосредственно в Афганистане ставят под большой вопрос реализацию всех проектов по созданию транспортных корридоров через Афганистан к морским портам Индии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329920/
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