Ситуация на границе. Завершилось совещание рабочей группы по урегулированию

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел совещание рабочей группы по урегулированию сложившейся ситуации на кыргызско-таджикском участке госграницы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, в ходе совещания были обсуждены вопросы координации работы системы здравоохранения, эвакуации населения, обеспечения пострадавших медицинской помощью и медикаментами.

Напомним, что на оперативном совещании у главы государства Садыра Жапарова первый вице-премьер-министр Артем Новиков был назначен главой рабочей группы по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

На данный момент первый вице-премьер-министр продолжает находиться в Баткенской области и координирует работу задействованных государственных органов и местных властей.

Ситуация на границе стабилизировалась и находится под контролем президента.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.