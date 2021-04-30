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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе стабилизировалась и находится под контролем президента

Ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области стабилизировалась и находится под контролем президента Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым. Она с момента своего прибытия приняла ряд мер по урегулированию конфликта. Созданные по инициативе правительств двух стран комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах, обсудив причины и последствия инцидента, подписали заявление о прекращении вооруженного конфликта, отводе личного состава и боевой техники к местам постоянной дислокации.

Принимаются меры по недопущению эскалации напряженности на госгранице.

Пресс-служба президента

«Инцидент на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области продемонстрировал сплоченность кыргызского народа, патриотизм и стремление наших граждан помочь своим присутствием в регулировании конфликта. За прошедшие сутки многие граждане Кыргызстана изъявили желание отправиться в приграничный район и оказать посильную помощь в разрешении конфликта», — говорится в сообщении.

В аппарате главы государства считают, что сейчас нет необходимости для отправки добровольцев в приграничный район. Граждане Кыргызстана должны доверить эту работу соответствующим государственным органам, представители которых находятся в эпицентре событий.

«Очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров. Правительственная рабочая группа продолжает свою работу. Вся помощь, медикаменты, провизия доставляются в Баткенскую область без замедления», — заключили в пресс-службе.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192240/
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