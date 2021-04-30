Ситуация на границе. Правительство открыло штаб помощи для баткенцев: контакты

Правительство открыло в Бишкеке штаб помощи для пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее данным, он расположен во Дворце спорта.

«Если граждане хотят оказать помощь, то могут прийти туда или позвонить по номерам: 0558988888, 0705151300», — отметила Ализа Солтонбекова.

По ее словам, из зоны конфликта переселены всего 1 тысяча 522 гражданина, в том числе 1 тысяча 78 детей.

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Ализа Солтонбекова добавила, что на сегодня лекарств, перевязочных материалов, крови и ее компонентов в организациях здравоохранения достаточно. «Но если кто-то желает сдать кровь для пострадавших, могут обращаться в центры крови», — подчеркнула она.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок. В Государственной пограничной службе ГКНБ сообщили, что 20 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, трое скончались.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.