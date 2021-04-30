Ситуация на границе. Трое военнослужащих Погранслужбы Кыргызстана погибли

В ходе инцидента 29 апреля погибли трое военнослужащих Кыргызстана. Информацию 24.kg подтвердили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в ходе столкновений погибли трое военнослужащих отряда специального назначения «Бору» Погранслужбы ГКНБ. Еще 20 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Личный состав ГКНБ выражает соболезнования родным и близким погибших.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.