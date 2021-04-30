Ситуация на границе. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вылетел в Баткен

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан и сразу же вылетел в Баткен. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-центре ведомства.

Уточняется, что руководитель ГКНБ сегодня прибыл в Бишкек из Германии, куда ранее отправился на медицинский осмотр после проведенной операции на сердце. Накануне на своей странице в Facebook он сообщил, что в связи с эскалацией на кыргызско-таджикской границе срочно возвращается в Кыргызстан.

Ситуация на границе стабилизировалась и находится под контролем президента.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.