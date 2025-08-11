В Нарыне строят первую муниципальную баню и детский развлекательный центр. Об этом главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву рассказал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, строительство банного комплекса начато по просьбе местных жителей.

«Я слышал, что из Нарына ездят в Бишкек в баню. Но если здесь появится своя баня со всеми современными условиями, то будет хорошо», — сказал Камчыбек Ташиев.

Согласно официальным данным, в Нарынской области реализуют инфраструктурные и социальные проекты на 9,45 миллиарда сомов.

Дополнительно по поручению главы государства выделили еще около 1 миллиарда сомов на приоритетные проекты, определенные на местах совместно с представителями власти и общественности.