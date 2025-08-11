11:53
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Власть

В Нарыне строят первую муниципальную баню

В Нарыне строят первую муниципальную баню и детский развлекательный центр. Об этом главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву рассказал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, строительство банного комплекса начато по просьбе местных жителей.

«Я слышал, что из Нарына ездят в Бишкек в баню. Но если здесь появится своя баня со всеми современными условиями, то будет хорошо», — сказал Камчыбек Ташиев.

Согласно официальным данным, в Нарынской области реализуют инфраструктурные и социальные проекты на 9,45 миллиарда сомов.

Дополнительно по поручению главы государства выделили еще около 1 миллиарда сомов на приоритетные проекты, определенные на местах совместно с представителями власти и общественности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339126/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Полпред Нарына пожаловался главе ГКНБ на нехватку стройматериалов и рабочих
Аэропорт «Нарын» готов к приему судов — «Асман Эйрлайнс» выполнила первый рейс
В селе Мин-Булак внедрили уличное освещение на солнечных панелях
В Джумгальском районе обещают оборудовать общежитие для медработников
В Нарынской области построят поликлинику и родильное отделение
Торговцы мини-рынка «Бостон» в Оше обратились к главе ГКНБ и мэру города
Подсечкой повалили на землю. Однофамильца главы ГКНБ задержали за мошенничество
Глава ГКНБ оказал финансовую поддержку студенту Кембриджа из Нарына
В Нарыне реконструируют автовокзал: управделами президента проинспектировал
В Нарыне начато строительство современного детского развлекательного центра
Популярные новости
В&nbsp;Аламединском районе намерены снести 214&nbsp;домов, построенных на&nbsp;пастбищах В Аламединском районе намерены снести 214 домов, построенных на пастбищах
Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в&nbsp;жилмассиве &laquo;Кок-Жар&raquo; Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в жилмассиве «Кок-Жар»
Новый гимн Кыргызстана. Марат Иманкулов встретился с&nbsp;композиторами Новый гимн Кыргызстана. Марат Иманкулов встретился с композиторами
Президент КР&nbsp;рассказал подробности строительства кластера &laquo;Ала-Тоо Резорт&raquo; Президент КР рассказал подробности строительства кластера «Ала-Тоо Резорт»
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
11:49
В селе Кыргызстан завершено строительство новой школы В селе Кыргызстан завершено строительство новой школы
11:46
В Нарыне строят первую муниципальную баню
11:44
Более 350 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за одну неделю
11:34
В Кыргызстане растет производство мяса, но зависимость от импорта сохраняется
11:27
Цех по производству контрафактных напитков обнаружили в Кара-Суйском районе