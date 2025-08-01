Торговцы мини-рынка «Бостон» в Оше обратились к главе ГКНБ и мэру города

Торговцы мини-рынка «Бостон» в Оше обратились к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и мэру города Женишбеку Токторбаеву. Об этом стало известно во время прямого эфира T-Media в соцсетях.



По их словам, рынок начали сносить, не предоставляя предпринимателям нового места. В торговом комплексе работают 70 человек.

«Мы неоднократно обращались и к главе города и мэрии, и в письменной и в устной форме. Но нас никто не слышит. Нам не выделили места на новом муниципальном рынке. А теперь наши торговые точки начали демонтировать. Мы просим хоть выделить нам маленький участок, чтобы построить там рынок. У всех есть семьи, дети, кредиты. Куда мы пойдем? Нельзя так мучать народ», — сказала одна из работниц базара.

Напомним, рынки «Бексултан» и «Шоколад» переехали на новый муниципальный базар 27 июля, а рынок «Келечек» должен был переехать 31 июля. Но большинство торговцев пока отказываются менять рабочее место.

В пресс-службе мэрии южной столицы сообщали, что с 1 июля все крупные рынки Оша переместят на территорию нового муниципального рынка. По ее данным, решение принято в рамках мероприятий по упорядочиванию торговли и улучшению санитарных условий в городе.