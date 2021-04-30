ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии должен быть прекращен, разрядить ситуацию нужно мирным путем, заявил в четверг Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. Об этом сообщил «Интерфакс».

Отмечается, что в ОДКБ подробно, внимательно следят и изучают ситуацию на таджикско-кыргызской границе.

Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов отметил, что Станислав Зась обсудил сложившуюся ситуацию с секретарями советов безопасности Таджикистана и Кыргызстана Насрулло Махмудзодой и Рыскелди Мусаевым во время саммита секретарей совбезов в Душанбе.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок. По данным таджикской стороны, у них пострадили более 150 человек, 7 погибло.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.