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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Текебаев похвалил Камчыбека Ташиева, работающего над сложным вопросом границ

Узбекистан и Таджикистан не раз отказывались от исполнения ранее подписанного протокола по делимитации отдельных участков границы. Об этом заявил бывший депутат парламента Омурбек Текебаев на встрече с членами партии «Ата Мекен».

Он отметил, что скорейшее решение вопросов границ в Средней Азии осложняют нехватка водных ресурсов, многонаселенность и безработица в регионе.

«Поэтому нам надо провести делимитацию и демаркацию границы мирно, только путем переговоров. Однако должен быть один, но важный припцип: чужого нам не надо, но свое мы не отдадим. Этот план должен переходить по наследству от политиков к политикам. Мы должны быть едины в этом вопросе», — сказал Омурбек Текебаев.

Он поддерживает открытое обсуждение межправительственных договоренностей с народом, которое сейчас проводит глава ГКНБ, выезжая на встречи с жителями приграничных районов.

«Много было подписано протоколов прежде. Много раз отказывались от них и Узбекистан, и Таджикистан. Кыргызстан отказывается первый раз. Камчыбек Ташиев признал свои ошибки при составлении протокола (в Ташкенте. — Прим. 24.kg). Ранее решение вопросов границы оставалось секретным делом. Сейчас благодаря Камчыбеку Ташиеву мы узнаем о сути переговоров», — заметил Омурбек Текебаев.

Отметим, против передачи 50 гектаров земли выступили жители села Ынтымак Кара-Суйского района, затем жители Узгена вышли на защиту Кемпир-Абадского водохранилища. Камчыбек Ташиев встретился с участниками акции протеста и обещал пересмотреть протокол, подписанный с Узбекистаном в марте 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191853/
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