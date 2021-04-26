В селах Иссык-Атинского района прокладывают водопровод за 56 миллионов сомов

В селах Кен-Булун и Чолпон Иссык-Атинского района начали прокладывать водопровод стоимостью более 56 миллионов сомов. Об этом сообщили в райгосадминистрации.

По ее данным, Агентство развития и инвестирования сообществ КР (АРИС) в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии» начало строительно-монтажные работы по обеспечению сел чистой питьевой водой.

В айыльном аймаке Кен-Булун начаты работы по реабилитации системы питьевого водоснабжения и установке водопроводных труб.

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По словам исполняющего обязанности главы айыл окмоту Чолпонкула Чоткараева, в селах Кен-Булун и Чолпон планируется на средства доноров проложить водопровод общей протяженностью 26 тысяч 174 метра.

Стоимость проекта составляет 56 миллионов 427 тысяч сомов. Согласно договору, строительные работы должны завершиться в течение года.

Проект финансируется Всемирным банком и правительством страны.