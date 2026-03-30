Горожанин пожаловался на качество питьевой воды и обратился к властям Бишкека

В Бишкеке житель улицы Восточная обратился с жалобой на качество питьевой воды, выразив недовольство работой «Бишкекводоканала». Он заметил это, набирая воду в своем бассейне.

По его словам, проблема не связана с состоянием внутридомовых сетей — на улице трубы были заменены в прошлом году. Житель считает, что загрязнение поступает непосредственно с водозабора.

Он также отметил, что мутная вода оставляет осадок, из-за чего поверхности емкостей не сохраняют голубой цвет, характерный для чистой воды.







Если бы вода была чистая, то дно и стены моего бассейна были бы голубого цвета. Житель Бишкека

Горожанин пояснил, что этой водой пользуются не только жители, но и расположенные поблизости государственные учреждения, включая резиденцию «Ынтымак Ордо».

В обращении он просит соответствующие службы срочно принять меры и обеспечить надлежащее качество питьевой воды.

