Агент 024

Горожанин пожаловался на качество питьевой воды и обратился к властям Бишкека

В Бишкеке житель улицы Восточная обратился с жалобой на качество питьевой воды, выразив недовольство работой «Бишкекводоканала». Он заметил это, набирая воду в своем бассейне.

По его словам, проблема не связана с состоянием внутридомовых сетей — на улице трубы были заменены в прошлом году. Житель считает, что загрязнение поступает непосредственно с водозабора.

Он также отметил, что мутная вода оставляет осадок, из-за чего поверхности емкостей не сохраняют голубой цвет, характерный для чистой воды.

Если бы вода была чистая, то дно и стены моего бассейна были бы голубого цвета.

Житель Бишкека

Горожанин пояснил, что этой водой пользуются не только жители, но и расположенные поблизости государственные учреждения, включая резиденцию «Ынтымак Ордо».

В обращении он просит соответствующие службы срочно принять меры и обеспечить надлежащее качество питьевой воды.

Материалы по теме
Какие работы проведут в столице в 2026 году, рассказали в МП «Бишкекводоканал»
На замену водопроводных сетей в новых районах Бишкека нужно 2,5 миллиарда сомов
Жителям Кызыл-Кии дают чистую воду раз в два дня и всего на два часа
В части Бишкека 25 декабря не будет холодной воды
В жилмассив «Кен-Сай» подали чистую воду: мэр города Ош ее попробовал
Внимание! В связи с аварией в районе Бишкека прекращена подача питьевой воды
Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспечения сел чистой водой
В двух районах Бишкека 21 августа отключат питьевую воду
Жажда в Бишкеке. Как решить проблемы и не оставить столицу без питьевой воды
Сбой в электроснабжении вызвал перебои в подаче воды по всему Бишкеку
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
