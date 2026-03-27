Общество

Определены айылные аймаки для проектов НПИС. Кто получит гранты

Отборочная комиссия определила победителей конкурса среди айыльных аймаков для реализации экономических объектов в рамках второго компонента Национального проекта по инициативе сообществ (НПИС). Заседание проходило с онлайн-трансляцией.

В конкурсе участвовали 37 из 40 целевых айыльных аймаков. Отбор проводился по рейтинговой системе с учетом утвержденных квот по регионам. В итоге выбраны 15 территорий, которые получат финансирование.

Средства направят на развитие местной экономики, запуск и расширение бизнеса, а также создание рабочих мест — в первую очередь для женщин, молодежи и уязвимых групп населения. 

Максимальный объем финансирования на один айыльный аймак составит до 26 миллионов сомов.

Победившие айыльные аймаки

  • Баткенская область — Самаркандекский айыльный аймак (87,82 балла).
  • Джалал-Абадская область — Каргалыкский (90,2), Момбековский (89,8), Кара-Камышский (87,5).
  • Иссык-Кульская область — Жети-Огузский (88,8), Балбайский (88,1).
  • Нарынская область — Ат-Башинский (93,2), Чолпонский (91,5).
  • Ошская область — Кок-Жарский (92,1), Торт-Кольский (88,8), Чон-Алайский (87,8).
  • Таласская область — Акназаровский (95,92), Шекерский (91,6).
  • Чуйская область — Фрунзенский (88,5), Жайылминский (86,7), Чым-Коргонский (86,7).

Резервный список

  • Нарынская область — Мин-Булакский айыльный аймак (89,64 балла).
  • Таласская область — Уч-Коргонский (89).
  • Баткенская область — Исхак-Полотханский (87,3).
  • Иссык-Кульская область — Ак-Терекский (86,5).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367783/
Материалы по теме
Гранты для выпускников «Акылмана»: государство оплатит обучение в топовых вузах
Евросоюз выделит Кыргызстану 17 миллионов евро на развитие водного сектора
Кыргызстан получил от ЕС грант 6,5 миллиона евро на поддержку образования
Проекты АРИС по воде. Выявлены злоупотребления должностными полномочиями
Катар выделит более $9 миллионов на строительство корпуса больницы скорой помощи
Гранты для вузов Кыргызстана. Срок приема заявок продлен до 21 августа
Прием в вузы Кыргызстана. Шанс поступить на бюджет еще есть
Кредиты и гранты, которые за год одобрил Жогорку Кенеш. Сумма немаленькая
За 10 лет в КР привлечено $0,62 миллиарда на климатические проекты
Айнура Асан кызы: Для студентов частных вузов в КР не выделяются грантовые места
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
