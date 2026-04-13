Все села Кыргызстана будут обеспечены чистой водой к 2030 году. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил на встрече с жителями Кара-Суйского района.

По его словам, ежегодно в 20-30 населенных пунктах проводят новые системы водоснабжения. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока все населенные пункты не получат доступ к чистой воде.

Садыр Жапаров также отметил, что в приоритете развития государства остаются вопросы возведения сельской инфраструктуры, школ, детских садов, спортивных сооружений и строительства дорог.