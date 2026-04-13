09:16
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Власть

Все села Кыргызстана будут обеспечены чистой водой к 2030 году — Садыр Жапаров

Все села Кыргызстана будут обеспечены чистой водой к 2030 году. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил на встрече с жителями Кара-Суйского района.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров на встрече с жителями Кара-Суйского района

По его словам, ежегодно в 20-30 населенных пунктах проводят новые системы водоснабжения. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока все населенные пункты не получат доступ к чистой воде.

Садыр Жапаров также отметил, что в приоритете развития государства остаются вопросы возведения сельской инфраструктуры, школ, детских садов, спортивных сооружений и строительства дорог.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370041/
просмотров: 92
Версия для печати
Популярные новости
13 апреля, понедельник
09:06
Все села Кыргызстана будут обеспечены чистой водой к 2030 году — Садыр Жапаров Все села Кыргызстана будут обеспечены чистой водой к 20...
09:05
Почти 2 миллиона мальков сига выпустили в водоемы страны
09:01
Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах
08:46
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
08:28
Казахстан нарастил поставки зерна и муки в Кыргызстан