Происшествия

В Бишкеке при строительстве корпуса школы № 72 повредили водопровод

В Бишкеке в микрорайоне «Джал» при проведении земляных работ на строительстве дополнительного корпуса школы № 72 произошло повреждение части водопроводной линии. Об этом сообщили в Министерстве строительства.

По его данным, авария случилась во время рытья котлована. На место оперативно прибыли аварийные службы, после чего начались восстановительные работы. Сейчас поврежденный участок трубопровода практически полностью восстановлен.

Отмечается, что подобные технические случаи могут возникать при строительстве, особенно с учетом изношенности отдельных инженерных сетей в районе.

В министерстве подчеркивают, что стройка находится под постоянным контролем, включая вопросы безопасности. Подача питьевой воды для жителей близлежащих домов обеспечивается в штатном режиме.

Напомним, рядом со школой возводится новый учебный корпус на 750 мест, работы стартовали в январе текущего года.
