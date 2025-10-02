11:39
Происшествия

Проекты АРИС по воде. Выявлены злоупотребления должностными полномочиями

В Чуйской области выявлены факты злоупотреблений должностными полномочиями при реализации проектов водоснабжения, финансируемых АРИС, сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, при проверке целевого использования средств, выделенных Агентством развития и инвестирования сообществ в рамках реализации проекта устойчивого развития водоснабжения и санитарии, установлено: в 2022 году между бывшим главой Васильевского айыл окмоту (ныне имени А.Сыдыкова) К.С. и директором консорциума ОАО «У» + ОсОО «А» С.Т. был заключен контракт на сумму более 45,9 миллиона сомов по проекту реабилитации системы водоснабжения в селе Виноградное Аламединского района.

По итогам выполненных работ был подписан акт приемки выполненных работ на указанную сумму. Однако в ходе следствия установлено, что объемы материалов и работ были завышены на 895 тысяч сомов, которые были приняты без возражений со стороны технического надзора АРИС и айыл окмоту.

Кроме того, аналогичный факт выявлен при реализации проекта в селе Ак-Добо (ныне Достукский айыл окмоту). В 2023 году между и.о. главы айыл окмоту Б.Д. и директором ОАО «У» С.Т. был заключен контракт на сумму более 25 миллионов сомов. Впоследствии был подписан акт приемки выполненных работ на 25,08 миллиона сомов, при этом завышение составило 410 тысяч сомов.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый

По данным фактам ОВД Аламединского района возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 337 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия генеральный директор ОАО — гражданин С.Т. , 1952 года рождения, согласно статье 96 УПК Кыргызской Республики задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345677/
