17:38
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Общество

Жителям Кызыл-Кии дают чистую воду раз в два дня и всего на два часа

Жителям города Кызыл-Кия в Баткенской области дают чистую воду на два часа раз в два дня. Об этом на заседании Жогорку Кенеша 25 декабря сообщила депутат Махабат Мавлянова.

«Каждый кыргызстанец имеет право на доступ к чистой питьевой воде. В Кызыл-Кие воды нет. Один раз в два дня дают воду на два часа. Это в большом городе. Как такое может быть? Планируете ли вы что-то делать, выделены ли средства?» — спросила депутат.

Директор госучреждения «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» Азамат Шадманов подтвердил, что в Кызыл-Кие дают воду только на время.

При этом он сообщил, что ранее в городе булы реализована первая фаза проекта по обеспечению жителей водой, но она покрыла только 30 процентов потребности.

«На данный момент мэрия города разрабатывает смету, в прошлом году говорили, что понадобится около 700 миллионов сомов, теперь же необходимо более 1 миллиарда сомов, потому что источник воды находится в 25 километрах от города», — сказал чиновник.

Он отметил, что кабмин будет искать инвесторов для реализации проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356069/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассив «Кен-Сай» подали чистую воду: мэр города Ош ее попробовал
Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспечения сел чистой водой
Ленин над «Ата-Эне»: странное соседство в Кызыл-Кие вызвало споры
В Кыргызстане намерены модернизировать КПП «Кызыл-Бел» и «Кызыл-Кия»
Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
В Кызыл-Кию прибыли десять пассажирских автобусов Isuzu HD-50 из Узбекистана
В Кыргызстане жители 960 сел нуждаются в чистой питьевой воде
На Народном курултае попросили выделить Кызыл-Кие 1 миллиард сомов
Как дальнобойщику встать в электронную очередь на КПП «Кызыл-Кия»
В Кызыл-Кие толпа подростков избила четырех сверстников
Популярные новости
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
25 декабря, четверг
17:34
Учения по нейтрализации экстремистских группировок провели страны ОДКБ Учения по нейтрализации экстремистских группировок пров...
17:22
С 2021 года бюджет на пенсии увеличился на 64 миллиарда сомов
17:18
Как создается Генплан — 2050. Источники данных для стратегического документа
17:14
Власти Таджикистана подтвердили гибель двух офицеров на границе с Афганистаном
17:11
Эксперимент Москвы по контролю въезда мигрантов распространят на всю Россию