Жителям Кызыл-Кии дают чистую воду раз в два дня и всего на два часа

Жителям города Кызыл-Кия в Баткенской области дают чистую воду на два часа раз в два дня. Об этом на заседании Жогорку Кенеша 25 декабря сообщила депутат Махабат Мавлянова.

«Каждый кыргызстанец имеет право на доступ к чистой питьевой воде. В Кызыл-Кие воды нет. Один раз в два дня дают воду на два часа. Это в большом городе. Как такое может быть? Планируете ли вы что-то делать, выделены ли средства?» — спросила депутат.

Директор госучреждения «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» Азамат Шадманов подтвердил, что в Кызыл-Кие дают воду только на время.

При этом он сообщил, что ранее в городе булы реализована первая фаза проекта по обеспечению жителей водой, но она покрыла только 30 процентов потребности.

«На данный момент мэрия города разрабатывает смету, в прошлом году говорили, что понадобится около 700 миллионов сомов, теперь же необходимо более 1 миллиарда сомов, потому что источник воды находится в 25 километрах от города», — сказал чиновник.

Он отметил, что кабмин будет искать инвесторов для реализации проекта.