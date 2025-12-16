В жилмассив «Кен-Сай» подали чистую воду: мэр города Ош ее попробовал

В жилмассиве «Кен-Сай» Оша реализован крупномасштабный инфраструктурный проект — построены насосные станции, проложены водопроводные трубы и возведен новый водный резервуар. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

Отмечается, что в районе объездной дороги Ак-Тилек построена современная насосная станция № 1 производительностью 300 кубических метров воды в час. На 6-м километре трассы Ош — Ноокат построена насосная станция № 2, которая также позволяет подавать воду в объеме 300 кубометров в час. Обе насосные станции автоматизированы и работают через систему «умный насос».

По данным муниципалитета, работы начались еще 15 лет назад, но так и не были реализованы.

Отмечается, что по поручению градоначальника Женишбека Токторбаева проблема чистой воды в жилмассиве решена в течение шести месяцев.

Кроме этого, 15 декабря в «Кен-Сае» высадили 1 тысячу 100 саженцев карагача, павловнии, чинара и ясеня.