Общество

В жилмассив «Кен-Сай» подали чистую воду: мэр города Ош ее попробовал

В жилмассиве «Кен-Сай» Оша реализован крупномасштабный инфраструктурный проект — построены насосные станции, проложены водопроводные трубы и возведен новый водный резервуар. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

Отмечается, что в районе объездной дороги Ак-Тилек построена современная насосная станция № 1 производительностью 300 кубических метров воды в час. На 6-м километре трассы Ош — Ноокат построена насосная станция № 2, которая также позволяет подавать воду в объеме 300 кубометров в час. Обе насосные станции автоматизированы и работают через систему «умный насос».

Для доставки чистой воды в «Кен-Сай» проложены полиэтиленовые водопроводные трубы. На 6-м километре автодороги Ош — Ноокат построен новый резервуар объемом 600 кубометров. Он предназначен для обеспечения жилмассива чистой водой в стабильном и достаточном объеме.

По данным муниципалитета, работы начались еще 15 лет назад, но так и не были реализованы.

Отмечается, что по поручению градоначальника Женишбека Токторбаева проблема чистой воды в жилмассиве решена в течение шести месяцев.

Кроме этого, 15 декабря в «Кен-Сае» высадили 1 тысячу 100 саженцев карагача, павловнии, чинара и ясеня. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354746/
просмотров: 169
