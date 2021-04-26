В здании ГКС митингуют жители села Кен-Булун. Требуют отставки главы айыл окмоту

В здании Государственной кадровой службы митингуют несколько жителей села Кен-Булун Иссык-Атинского района. Об этом 24.kg сообщила Гульнара Бейшеева.

По словам протестующих, они требуют увольнения главы айыл окмоту Чолпонкула Чоткараева и секретаря Динары Сартбаевой.

«В отношении них было досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Наши проблемы начались три года назад. В 2018 году были выделены средства на строительство детской площадки. В декабре перевели полную сумму, но по закону так нельзя, они должны были это сделать поэтапно. 100 тысяч сомов отдали ответственному за строительство, но площадка так и не появилась, деньги никто не вернул», — рассказала Гульнара Бейшеева.

По словам митингующих, они обращались в прокуратуру и ГКНБ, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. «Чолпонкул Чоткараев подал на меня в суд и требует 100 тысяч сомов за оскорбление, но я не распространяла никаких слухов. Просто требовала, чтобы проверили наш местный бюджет — куда расходуются деньги», — возмущена Гульнара Бейшеева.

Участники акции протеста намерены находиться в ГКС, пока кто-нибудь из ответственных чиновников не отреагирует на их заявление.

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