Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспечения сел чистой водой

Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспечения почти тысячи сел чистой водой. Об этом, выступая на сессии «Эффективные решения по управлению водными ресурсами» в рамках Римского водного форума (Rome Water Dialogue 2025) в штаб-квартире ФАО в Риме, сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Он отметил, что вода – стратегический ресурс, от которого напрямую зависят продовольственная и энергетическая безопасность, экология и здоровье населения страны.

К 2050 году половина населения Земли может столкнуться с дефицитом воды, добавил глава Минсельхоза.

По словам Бакыта Торобаева, около 10 миллионов человек в Центральной Азии до сих пор не имеют доступа к чистой питьевой воде, инфраструктура водоснабжения изношена на 80 процентов, а потери воды достигают 55 процентов.

Для решения проблемы Кыргызстану требуется $1,2 миллирда инвестиций, чтобы обеспечить водой 960 сел.