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Власть
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Генпрокурор объяснил, почему большинство дел о похищении девушек прекращается

Большая часть уголовных дел по ала качуу прекращается, потому что потерпевшие отказываются от поддержания обвинения. Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, в 2020 году зарегистрировано 210 фактов о похищении человека с целью вступления в брак.

«Сейчас 11 дел находятся на стадии судебного разбирательства, 15 — расследуются. Что касается убийства Айзады Канатбековой, ГКНБ расследует уголовное дело в отношении сотрудников милиции. Некоторые сотрудники МВД сняты с должностей, но виновных должно установить следствие», — сказал Курманкул Зулушев.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в похищении девушки, задержаны. 

В итоге МВД наказало 44 сотрудника милиции, в том числе должности лишился глава ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190784/
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