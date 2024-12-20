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Происшествия

Похищение невесты в Васильевке: задержаны двое подозреваемых

В Аламединском районе правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении девушки для вступления в брак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Сегодня, 20 декабря, в ОВД Аламединского района обратилась 20-летняя Л.Э. и попросила принять меры в отношении двух мужчин, которые 18 декабря примерно в 18.00 в селе Васильевка похитили ее для вступления в брак. Они силой посадили девушку в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Возбуждено дело по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР.

В ходе следствия установлено, что девушку привезли в село Маевка, куда приглашен священнослужитель для обряда нике. Девушка отказалась от обряда, после чего ее снова, применив силу, увезли в село Беловодское, где незаконно удерживали.

Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 35-летний А.М. и 30-летний С.Н., жители Московского района. Подозреваемые водворены в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314853/
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