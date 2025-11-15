15:52
Выборы-2025. Курманкула Зулушева оштрафовали за нарушение предвыборной агитации

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела вопрос о нарушении кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша условий предвыборной агитации и приняла соответствующие решения.

Кандидатам по многомандатным избирательным округам № 10 Курманкулу Зулушеву и № 21 Жылдыз Садырбаевой назначен административный штраф в размере 7,5 тысячи сомов на каждого.

Кандидату по избирательному округу № 7 Илимбеку Кубанычбекову вынесено предупреждение.

Отмечается, что вопрос на рассмотрение был внесен рабочей группой после мониторинга социальных сетей. Было установлено, что согласно опубликованным фото- и видеоматериалам на странице пользователя Нурба Айыл в Facebook Курманкулом Зулушевым нарушены условия предвыборной агитации.

Жылдыз Садырбаева также нарушила условия предвыборной агитации.

Материалы в отношении кандидата Илимбека Кубанычбекова о нарушении условий предвыборной агитации поступили от Кара-Суйского районного отдела внутренних дел. Установлено, что 11 ноября 2025 года на арке при въезде в село Кенжекул айыльного аймака Ала-Тоо установлен агитационный баннер кандидата. Ему вынесли предупреждение.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 30 ноября. Они пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 нардепов, по три от каждого.

Ссылка: https://24.kg/vlast/351042/
