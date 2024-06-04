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Власть

Комитет Жогорку Кенеша одобрил отставку генпрокурора Курманкула Зулушева

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассмотрел и одобрил вопрос о даче согласия на освобождение от должности генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Постпред президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов зачитал представление главы государства об освобождении от должности генпрокурора Курманкула Зулушева на основании поданного им заявления.

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Напомним, Генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев написал президенту о добровольном сложении полномочий. На эту должность он был назначен 21 октября 2020 года.  

Ранее президент Садыр Жапаров объявил выговоры генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелису Тургунбаеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295783/
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