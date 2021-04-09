Каждый десятый кандидат, участвующий в выборах-2020, снова пошел за мандатом

Дата-отдел 24.kg проанализировал данные ЦИК о кандидатах, которые участвуют в местных выборах, и выяснил, что десятая часть из них баллотировалась в прошлом году.

Парламентские выборы осенью 2020-го в Кыргызстане привели к очередной смене власти. Недовольные их итогами партии и граждане вышли на митинги, которые переросли в беспорядки. Это привело к политическому кризису в стране. Митингующие требовали, чтобы к власти пришли новые лица, а старые политики больше не участвовали в выборах.

Спустя полгода ситуация не сильно изменилась. Сейчас мы покажем это на цифрах.

Под другими знаменами

Одной из причин отмены выборов прошлого года стало недовольство электората рекордно высоким процентом голосов за партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Первую связывали с бывшим президентом Сооронбаем Жээнбековым, вторую — с экс-заместителем главы Государственной таможенной службы Райымбеком Матраимовым, которого обвиняют в незаконном обогащении.

В этом году эти политорганизации не участвуют в выборах в местные кенеши. Но данные показывают, что часть кандидатов из этих партий зарегистрировались по спискам других политобъединений. Посмотрите сами.

Политики-кочевники

Во всех партиях, участвовавших в парламентских выборах, есть хотя бы один кандидат, который перекочевал в другое политобъединение перед местными.

Социал-демократы идут на местные выборы почти в прежнем составе: 20 из 23 кандидатов остались верны партии.

Много кандидатов потеряла «Реформа». Тринадцать человек из «осеннего» состава политорганизации перешли в другие. Зато партия приобрела пять кандидатов из противоположного по идеологии «Ата Мекена», который в этом году не участвует в местных выборах.

А вот по числу примкнувших экс-кандидатов лидирует «Ата Журт Кыргызстан». Партия во главе с бизнесменом Бабуром Тольбаевым появилась практически из ниоткуда. Как мы уже видели, она привлекла бывших участников прежних партий власти.

С прицелом на осень

Большинство кандидатов, которые участвовали в парламентских выборах в 2020-м, сейчас хотят получить места в Бишкекском городском кенеше. На мандаты здесь претендует 131 из 210 кандидатов, которые баллотировались в прошлом году. В это число входят и бывшие кандидаты от скандально известных политорганизаций. А экс-кандидаты «Бир Бола» на этих выборах больше заинтересованы в мандатах в Оше, чем в Бишкеке.

Местные выборы 11 апреля называют генеральной репетицией парламентских, которые состоятся осенью. Партии хотят укрепить свои позиции в регионах. Те, кто возьмет основное количество мест в Оше и Бишкеке, получат и контрольный пакет на выборах в парламент. Политорганизации сменят названия, но за мандатами Жогорку Кенеша, вероятно, будут бороться те кандидаты, что и в 2020-м.

Дата-редактор: Андрей Дорожный.

Иллюстрации: Надежда Хабичевская.

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» Интерньюс в Кыргызстане, реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение Интерньюс и его партнеров.