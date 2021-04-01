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Власть
Сюжеты: «Ак Бата», Выборы - 2021

№ 19 Партия «Ак Бата»: Городу нужен хозяйственник. Бишкек нуждается в изменениях

Кандидат от партии «Ак Бата» Ирина Аллафердова:

— В преддверии выборов очень часто появлялись люди, которые просят поверить в них и поддержать. Обещают жителям сказку, но дальше слов дело не заходит. После предвыборной кампании они пропадают. И ведь бишкекчане не просят золотых гор. Где-то нужно просто обновить старый фонд, заменить цепи на детских качелях. На это не требуются миллионы, а людям такое отношение, безусловно, будет приятно.


Единственным человеком, обратившим внимание в 2010 году на проблемы одного кубика в жилом районе столицы, стал Нариман Тюлеев, который в ту пору занимал должность мэра Бишкека. Он сам приезжал на встречи, слушал каждого жителя и помогал обустроить в районе детские площадки. Увидев проделанную работу своими глазами, я поверила этому человеку и поэтому вступила в ряды партии «Ак Бата». Городу нужен хозяйственник. Бишкек нуждается в кардинальных изменениях.

***

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т .А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».
Ссылка: https://24.kg/vlast/188466/
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